Olympische Winterspiele: Herren-Abfahrt als erster großer Ski-Höhepunkt

Aus rot-weiß-roter Sicht eröffnet Daniel Hemetsberger mit Nummer fünf das Rennen, dahinter folgen Vincent Kriechmayr mit Startnummer sieben und Matthias Mayer mit Startnummer neun. Max Franz komplettiert das ÖSV-Quartett, er hatte erst am Samstag den vierten und letzten Startplatz Österreichs zugesprochen bekommen - die OÖN haben berichtet.

Abschlusstraining "aus Sicherheitsgründen" abgebrochen

Zuvor hatte die Absage des Abschlusstrainings in Yanqing zu großem Unmut unter den Athleten geführt. Nur drei Läufer, Matthias Mayer, der Norweger Aleksander Aamodt Kilde und der Südtiroler Christof Innerhofer, waren zum dritten Testlauf über die Strecke gegangen, als wegen zu starken Windes abgebrochen wurde. Die Athleten wollten das Training fortsetzen, zugelassen wurde von der Jury aber nur noch eine Besichtigung.

Die Entscheidung wurde "aus Sicherheitsgründen" gefällt, wie es hieß, für eine Verschiebung wurde in der Wettervorhersage für den Tag kein Fenster gesehen. Aufgeheizt sei die Stimmung am Start gewesen, erzählte Weltmeister Vincent Kriechmayr im Ziel. Auf der neuen Strecke hätten freilich alle gern noch einen dritten Lauf gehabt, um für das Rennen am gewappnet zu sein.

Weitere Medaillenhoffnungen für Österreich

Um Edelmetall kämpfen auch Snowboarderin Anna Gasser im Slopestyle-Finale (2.30 Uhr MEZ) sowie Wolfgang Kindl, der nach zwei Läufen im Rodeln auf Platz zwei liegt (12.30 bzw. 14.15 Uhr MEZ). Österreichs Skispringer gelten in der Entscheidung von der Normalschanze (12.00 Uhr MEZ) als aussichtsreiche Außenseiter. Die größten Chancen auf einen Medaillencoup hat der im Training wiedererstarkte Stefan Kraft. Neben dem Weltmeister treten auch Manuel Fettner, Daniel Huber und Jan Hörl an.

In der Männer-Abfahrt könnte Mayer mit seinem dritten Olympia-Gold in mehrfacher Hinsicht Ski-Geschichte schreiben. Mit Kriechmayr stellt Österreich zudem den amtierenden Weltmeister.

