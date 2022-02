Das gesamte Gebiet rund 200 Kilometer nördlich von Peking, in dem Medaillen in diversen Sportarten – Biathlon, Skispringen, Skilanglauf, Nordische Kombination, Snowboard, Ski Freestyle – vergeben werden, ist grundsätzlich karg und trocken. Es zählt zu den ärmsten Gebieten Chinas. Der Wintertourismus erlebt allerdings einen stetigen jährlichen Aufschwung, seit die Olympischen Spiele vor sieben Jahren an Peking vergeben worden waren.