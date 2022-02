ÖSV-Kombinierer wollen dieses Mal mehr als Bronze

Wenn es ein Gesetz der Serie gibt, dann werden die österreichischen Kombinierer heute im Mannschaftsbewerb die Olympischen Winterspiele mit einer Bronzemedaille beenden. Ein "Souvenir" in dieser Farbe gab es für Österreich nicht nur bei den Spielen 2018 in Pyeongchang, sondern auch bei den jüngsten drei Weltmeisterschaften. Das ÖSV-Quartett mit Johannes Lamparter, Lukas Greiderer, Martin Fritz und Franz Josef Rehrl hofft jedoch auf ein Ende der Bronzezeit.

"Auf der Schanze gehören wir sicher zu den Stärkeren. Aber ich glaube auch, dass wir auf der Loipe nicht schlecht sind. Wir hoffen, dass wir sie herausfordern können", sagt Rehrl, der 2019 bei der WM in Seefeld im Teambewerb Bronze für das Gastgeberland geholt hat. Mit "sie" meint er Norwegen und Deutschland. Seit den Spielen 2014 und damit sechsmal bei Großereignissen in Folge waren der Kampf um Gold und Silber im Team ein Fall für diese beiden Nationen. Nach dem Doppelsieg von der Großschanze durch Jörgen Graabak und Jens Luraas Oftebro sowie mit Jarl Magnus Riiber sind die Skandinavier heute Favoriten. Die Deutschen haben mit Vinzenz Geiger den Olympiasieger auf der Normalschanze als Tempomacher, dazu kommt der erst vor kurzem aus der Corona-Quarantäne entlassene Eric Frenzel zum Einsatz. Das wird im österreichischen Lager recht gelassen kommentiert. "Ich glaube, er kann kein gutes Rennen laufen", sagt Greiderer. So war es jedenfalls dem auch isoliert gewesenen Riiber im Einzel ergangen, der nach einem überlegenen Sprungsieg Achter wurde.

Norwegens Asse: Olympiasieger Graabak (re.) und der Silberne Oftebro. Bild: APA/AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Riiber war vor vier Jahren bei seinen ersten Spielen wie Lamparter ohne Einzelmedaille geblieben, mit der Mannschaft holte er Silber. Für den Tiroler Weltcup-Führenden könnte es nun ähnlich laufen, nachdem er bisher Vierter und Sechster war. "Das Ziel wird sein, auf alle Fälle wieder gut zu springen. Bei fünf Kilometern passiert es eher nicht so, dass man so einbricht", bezog er sich auf den letzten, giftigen Anstieg. "Aber es heißt auch hier gut einteilen."

Der Weg zur erhofften Goldmedaille als krönender Abschluss der Spiele in Peking soll für Österreich über eine starke Laufleistung führen. Deshalb entscheid sich Cheftrainer Christoph Eugen auch dafür, Martin Fritz statt Mario Seidl ins Mannschaftsrennen zu schicken. Eugen: "Wir glauben, dass wir aufgrund der Laufstärke, die wir auf dieser Strecke auch brauchen werden, mit ihm besser aufgestellt sind." Wenn man die Einzelleistungen vom Großschanzen-bewerb addiert, lag Deutschland übrigens hinter Österreich. Norwegen war mit dem Doppelsieg die Nummer eins. Zu beachten werden heute auch wie immer bei Mannschaftsbewerben die Japaner sein.