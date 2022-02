Oberösterreicher Millauer gelang Sprung ins Slopestyle-Finale nicht

Der Oberösterreicher kam am Sonntag in Zhangjiakou in seinen beiden Läufern über den zweiten Kicker zu Sturz und deshalb nicht über 38,71 Punkte. Damit belegte der Lebensgefährte von Anna Gasser schließlich den 27. Platz, nur die besten zwölf kämpfen am Montag (05.00 Uhr MEZ) um die Medaillen.