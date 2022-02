Norwegens Kombi-Star positiv: "Die Goldmedaille ist eure, Leute"

Nach der österreichischen Medaillen-Bank Sara Marita Kramer ist jetzt auch ein norwegischer Top-Favorit vor den Olympischen Spielen in Peking über einen positiven Corona-Test gestolpert. Jarl Magnus Riiber, der in den vergangenen Jahren den Weltcup der Nordischen Kombinierer dominiert hat, muss sich zunächst in Quarantäne begeben.

Der 24-Jährige war zunächst mit mehreren Landsmännern als Kontaktperson des mit Corona infizierten estnischen Kombinierers Kristjan Ilves angegeben worden, gestern folgte ein positiver Test. Die erste Entscheidung in der Kombination steht am 9. Februar mit einem Einzel, für das Riiber als klarer Favorit gilt, auf dem Programm. Seine Chancen auf eine Teilnahme beim Auftakt sind so gut wie ausgeschlossen. Riiber müsste nun zwei negative Tests abgeben, um im Einzel antreten zu dürfen. Der Norweger selbst postete bereits auf seinem Instagram-Account: "Die Goldmedaille ist eure, Leute."

Riiber gilt als einer der härtesten Konkurrenten des Tiroler Doppelweltmeisters Johannes Lamparter. Eine zweite Chance auf Gold hätte Riiber am 15. Februar im Großschanzenwettbewerb. Aber auch hier ist ein Antreten genauso fraglich wie der Start in der Staffel am 17. Februar.

Norwegen war bei den Winterspielen vor vier Jahren mit 39 Medaillen die Nummer eins im Medaillenspiegel gewesen und tritt auch in Peking als Wintersport-Großmacht an. Das nationale Olympische Comité hat die Latte in die Höhe von 32 Medaillen gelegt. Neben dem positiven Test von Riiber gibt es allerdings zahlreiche andere "Baustellen". Die Langläufer um die Favoriten Therese Johaug und Johannes Hösflot Klaebo, der bei der Anreise eigens eine Skibrille trug, vermeldeten ebenso Fälle wie die Skispringer und Snowboarder. Weltmeister Erik Valnes sprach im Zusammenhang mit den Corona-Tests von "totalem Bingo und Lotterie". Bei den Skispringern erwischte es Daniel Andre Tande und Johann Andre Forfang, beide verpassen am Sonntag den Auftakt auf der Normalschanze.

Ski-Star Henrik Kristoffersen macht sich derzeit auch mehr Gedanken über die Testergebnisse als über seine Olympia-Chancen. "Wenn du bei einer Dopingkontrolle bist, weißt du ja, ob du etwas Dummes gemacht hast oder nicht", sagt der 27-Jährige, "aber jetzt hast du keinen blassen Schimmer. Es ist das totale Chaos."