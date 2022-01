Neun Oberösterreicher im Zeichen der fünf Ringe

Die Würfel sind gefallen, Österreichs Olympisches Komitee wird 106 Athleten zu den am 4. Februar beginnenden Winterspielen 2022 nach Peking entsenden. Darunter sind auch neun Oberösterreicher, allerdings nicht die Peilsteiner Speed-Rennläuferin Elisabeth Reisinger, die am Samstag mit einem siebenten Rang in der Cortina-Abfahrt aufgezeigt hatte. Die Nichtnominierung des Theningers Michael Hayböck kommt nach einer Bandscheiben-Operation und dem verspäteten Einstieg in den Skisprung-Weltcup (am 3. Jänner bei der Vierschanzentournee) nicht überraschend.

Die beiden ÖSV-Asse sind nicht die einzigen namhaften Abwesenden: Auch Fabio Gstrein (Ski alpin), Julian Eberhard (Biathlon), Chiara Kreuzer und Philipp Aschenwald (Skispringen) sowie Lukas Klapfer (Nordische Kombination) sind nicht dabei. Verletzungsbedingt kein Thema waren bei den Alpinen Adrian Pertl und Roland Leitinger, für Nicole Schmidhofer und Nina Ortlieb kommt Olympia nach ihren Verletzungen zu früh. Snowboarderin Claudia Riegler ist nicht gegen das Coronavirus geimpft und wurde daher nicht berücksichtigt.

Zwei zusätzliche Tickets

In letzter Sekunde durften die Alpin-Asse Stefan Brennsteiner und Max Franz aufatmen. Sie erhielten nachträglich Tickets, nachdem die Sparte Ski alpin vom Internationalen Olympischen Komitee vier zusätzliche Quotenplätze zugesprochen bekommen hatte. Zwei davon gingen an Österreich.

Der ÖSV und andere Nationen hatten in der Vorwoche darauf gedrängt, dass das IOC den Vorschlag, nicht genutzte Quotenplätze aus anderen Sportarten zu den Alpinen zu transferieren, zustimmt oder der Welt-Skiverband (FIS) fragwürdige Rennen annulliert, die für eine Quotenverschiebung ursächlich waren. Das IOC forderte die FIS auf, ihr Qualifikationssystem zu überprüfen, um ähnlichen Problemen in Zukunft vorzubeugen.

Der Oberösterreichische Landesskiverband zeigte sich erfreut, dass gleich acht Sportler aus seiner Organisation in China vertreten sein werden. Ski-Doppelweltmeister Vincent Kriechmayr (TVN Sparkasse Wels), der Kitzbühel-Dritte Daniel Hemetsberger (SV Unterach), die Skicrosser Andrea Limbacher (Askö Bad Goisern), Christina Födermayr (SC Union Hohenzell), Johannes Rohrweck (TVN Großraming), Snowboarder Clemens Millauer (SV Molln), Ski-Freestyler Samuel Baumgartner (USC Raiffeisen Hinterstoder) und Skispringerin Jacqueline Seifriedsberger (SC Waldzell) haben die Olympia-Lizenz. Dazu kommt noch Bobfahrer Markus Glück aus Vöcklabruck.

"Für den Wintersport in Oberösterreich ist das ein riesiger Erfolg, die Nachwuchsarbeit macht sich bezahlt. Nun drücken wir die Daumen und hoffen auf Edelmetall", sagte Klaus Kumpfmüller, der Landesskiverbandspräsident.

"Reich bepackt"

ÖOC-Präsident Karl Stoss äußerte die Hoffnung, "reich bepackt nach Hause zu fahren", und gab als Zielsetzung 14 bis 17 Medaillen aus. 14 waren es vor vier Jahren in Pyeongchang gewesen, 17 vor acht Jahren in Sotschi. Außerdem wolle man wieder zu den zehn besten Wintersportnationen zählen.

Die gesamte ÖOC-Delegation umfasst 342 Personen. Als Chef de Mission fungiert Christoph Sieber, der Sportverantwortliche im ÖOC und Windsurf-Olympiasieger 2000 in Sydney. Die Gesamtkosten belaufen sich laut ÖOC "aufgrund pandemiebedingter Reisebeschränkungen und Kostenexplosion" auf rund 5,5 Millionen Euro.