"Ich habe mich noch nie in meinem Leben so verausgabt. Im Ziel habe ich erst einmal eine halbe Minute schwarz gesehen, das war eine Nahtod-Erfahrung." Um flotte Sprüche ist Österreichs Nordischer Kombinierer Lukas Greiderer auch völlig außer Puste nie verlegen. Doch dass er sich gestern auf der chinesischen Loipe so verausgabt hatte, zahlte sich für den Tiroler aus. Und wie.