Millauer jubelte vor Knöchel-Operation über Gasser-Gold

"Ich habe vor dem Fernseher die Daumen gedrückt und gejubelt. Für mich ist es wegen der Verletzung bitter, aber es ist einfach cool, dass es sich für die Anna ausgezahlt hat", berichtete Millauer aus Innsbruck, wo er noch am Dienstag an seinem gebrochenen Knöchel operiert werden soll.

Gasser habe wieder einmal punktgenau ihre Topleistung abgeliefert und Nervenstärke bewiesen. "Sie hat, ohne an sich zu zweifeln, ihre Tricks perfekt gemacht. Es hat mich am meisten gefreut, dass sie wieder an einem so wichtigem Tag all das perfekt hervorholt, was sie in den letzten Jahren trainiert hat. Sie ist heute wirklich ihr bestes Snowboarden gefahren", sagte Millauer im Telefongespräch mit der APA - Austria Presse Agentur.

Nach schwierigen Trainings bei herausfordernden Bedingungen habe sich in der Qualifikation das Blatt gewendet. "Ich habe gewusst, dass sie das machen wird. Es hat Gott sei Dank gleich gut angefangen, der zweite Sprung war auch mega, da war ich schon sehr erleichtert, und der Dritte war die Draufgabe." Er habe aber natürlich auch zittern müssen. "Dass sie den letzten Sprung, der von Anfang an geplant war, so gut reinbekommt, war das Nervenaufreibendste", so Millauer.

Der 27-Jährige hatte sich in Peking am Sonntag im Big-Air-Training verletzt und musste unverrichteter Dinge die Heimreise antreten. Nach seiner Ankunft in Mailand ist er nach Tirol gebracht worden, wo der Eingriff an seinem rechten Fuß unmittelbar bevorstand.

Die Verletzung sei glücklicherweise nicht ganz so gravierend, Millauer rechnet mit sechs Wochen Zwangspause. "Ich glaube, dass es was relativ Einfaches ist. Aber man muss es verschrauben. Ich hatte noch Glück im Unglück, aber es saunervig, dass ich nicht Snowboarden kann."