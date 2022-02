Mayer verlängerte sein Abo auf Olympia-Medaillen

Matthias Mayer ist und bleibt ein verlässlicher Olympia-Medaillenlieferant: Der Kärntner war auch bei seinen dritten Winterspielen bei einer Siegerehrung vertreten. Der 31-jährige Ski-Star, der 2014 in Sotschi Abfahrts-Gold und 2018 in Pyeongchang den Super-G-Titel erobert hatte, sicherte sich in der Abfahrt von Yanqing Bronze. Und zwar nur 16 Hundertstel hinter Champion Beat Feuz (Sui) und sechs hinter dem versilberten Franzosen Johan Clarey, der sich mit 41 Jahren und 29 Tagen zum ältesten Edelmetall-Gewinner in alpinen Olympia-Bewerben kürte.

Clarey widmete seine Medaille Landsmann David Poisson, der 2017 beim Abfahrtstraining in Kanada tödlich verunglückt war. "Er ist immer noch in meinem Herzen und in meinem Kopf. Das war das Erste, woran ich gedacht habe, als ich die Ziellinie überquert habe", sagte der Routinier nach einem absolut fairen Rennen, das wegen starken Windes um einen Tag verschoben worden war.

"Er weiß, worauf es ankommt"

Mayer trauerte nicht Gold hinterher, sondern freute sich "riesig" über Bronze. "Überhaupt nach Kitzbühel, wo Blaise (Giezendanner, Anm.) mit Startnummer 43 noch vor mir reingefahren ist", betonte er. "Matthias hat die nötige Ruhe, die er auch ausstrahlt. Er weiß, worauf es ankommt. Er ist über Jahre so eine Persönlichkeit geworden", lobte ÖSV-Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher seinen Schützling.

Daniel Hemetsberger

Mayer reihte sich in einen elitären Kreis von acht österreichischen Sportlern ein, die bei drei oder mehr verschiedenen Winterspielen Medaillen gewannen. Zuvor hatten das Felix Gottwald, Thomas Morgenstern, die Brüder Andreas und Wolfgang Linger, Mario Stecher, Christoph Bieler und Marlies Schild geschafft. "Wenn ich denke, der erste Olympiasieg vor acht Jahren, das ist ein Zeiterl her. Und es ist seitdem wirklich sehr viel passiert. Die Konstanz ist nach wie vor sehr gut. Es war ein gewaltiges Rennen, es war ein Kampf", analysierte Mayer.

Kein Glück hatte Doppel-Weltmeister Vincent Kriechmayr, der mit Startnummer 1 über den achten Rang nicht hinauskam. "Die Eins war weder ein Vor- noch ein Nachteil. Im Mittelteil hätte ich die Geschwindigkeit schneller eingeschätzt, als sie letztendlich war. Da bin ich vielleicht etwas zu rund unterwegs gewesen", sagte der 30-jährige Gramastettner, der heute Früh im Super-G seine zweite Chance bekommen sollte.

Debütant mit blutender Nase

Daniel Hemetsberger war bei seinem Olympia-Debüt aus rot-weiß-roter Sicht der Pechvogel. Der 21. Rang lag weit unter seinen Möglichkeiten, der 30-jährige Nußbacher hatte sich nach wenigen Toren beim Korrigieren den rechten Skistock ins Gesicht geschlagen und sich eine blutende Nase geholt. "Der Schlag ins Gesicht war jetzt gar nicht so geil. Natürlich war damit oben das Rennen vorbei – blöderweise. Ich habe nur geschaut, dass ich den Mund weit aufreiße, damit ich Luft kriege, weil die Nase voller Blut war. Ich kann mir nichts vorwerfen, ich habe alles gegeben", betonte der Athlet aus dem Salzkammergut, für den die Winterspiele schon wieder vorbei sind. Für eine Super-G-Nominierung fehlten Hemetsberger die entsprechenden Top-Resultate in dieser Saison.

Im geschlagenen Abfahrtsfeld landete Favorit Aleksander Aamodt Kilde (Nor), der Fünfter wurde. Seine Freundin Mikaela Shiffrin schied im Riesentorlauf aus.

Abfahrts-Olympiasieger Feuz

Der "Kugelblitz" weinte

„Den Sieg widme ich meiner Freundin, die mit zwei Kindern zuhause alles managt, damit ich am Start den Kopf freihabe und alles riskieren kann.“ Nach seinem Gold-Coup in der Olympia-Abfahrt – vier Tage vor seinem 35. Geburtstag – schossen dem Schweizer Champion Beat Feuz Tränen in die Augen. Der „Kugelblitz“ bedankte sich bei Lebensgefährtin Katrin Triendl, einer ehemaligen österreichischen Skirennläuferin, die mit den beiden Töchtern Clea (3 ¾ Jahre) und Luisa (3 Wochen) zuhause in Aldrans – über den Dächern von Innsbruck – mitfieberte.

Feuz hat jetzt alles gewonnen, was ein Weltklasse-Abfahrer für sich beanspruchen kann: dreimal Wengen, dreimal Kitzbühel, einen Weltmeistertitel (2017 in St. Moritz), vier kleine Kristallkugeln und jetzt als Nonplusultra olympisches Gold. Es war die letzte Chance für den Eidgenossen gewesen, er hat sie beim Schopf gepackt. „Das Rennen war unglaublich schwierig, aber definitiv eines der schönsten meiner Karriere. Ich bin überglücklich“, sagte Feuz, der 2012 um ein Haar seine Karriere beenden hatte müssen. Nach einer schweren Infektion im linken Knie war sogar eine Versteifung, gleichbedeutend mit der Sportinvalidität, zur Debatte gestanden.

Doch so sollte die Erfolgsgeschichte nicht enden. Feuz kämpfte sich zurück, am 4. Dezember 2021 holte er als Dritter von Beaver Creek seinen 42. Abfahrts-Stockerlplatz. Damit knackte der Schweizer den Rekord von Franz Klammer und Peter Müller. Das freut auch Feuz’ Eltern Hedi und Hans, die ihr erspartes Geld statt in eine neue Scheune in die Förderung ihres talentierten Buben steckten. Es hat sich gelohnt.