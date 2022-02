Manuel Fettner hat keine Zeit zum Feiern

"Jetzt fühlt es sich erstmals real an, weil die Medaille da ist." Eine ausschweifende Party wird es trotzdem nicht geben, weil heute bereits das erste Training auf dem großen Bakken auf dem Programm steht.

"Ich kann das verkraften, ich hab eh schon so viel gefeiert in meinem Leben", schmunzelt der 36-jährige Tiroler, der überzeugt davon war, China mit Edelmetall zu verlassen. "Das hat sich aber ehrlicherweise eher auf den Teambewerb nächste Woche bezogen", gestand Fettner.

Auch im turbulenten Mixed-Event am Montag schien eine Medaille zum Greifen nah zu sein, doch eine Fülle von Disqualifikationen bei den Damen wegen irregulärer Anzüge stellte das Klassement (fast) auf den Kopf.

"Das Ergebnis gehört akzeptiert"

Nur Slowenien wurde seiner Favoritenrolle gerecht und holte Gold, mit Russland (Silber) und Kanada (Bronze) auf dem Stockerl war definitiv nicht zu rechnen gewesen. Österreich belegte Rang fünf. "Das Ergebnis gehört akzeptiert", betonte Fettner. "Es ist immer gut, wenn kontrolliert wird. Es hat ja auch Mädels gegeben, die nicht disqualifiziert wurden", verteidigte der gebürtige Wiener die strenge Vorgehensweise der FIS. "Alles ist am Limit, keiner will was verschenken", sagte Fettner: "Es hat anscheinend so sein müssen, sonst wäre es nicht passiert."

Agnieszka Baczkowska, die polnische Materialkontrolleurin, reagierte mit klaren Worten auf die Welle der Kritik, die ihr entgegengeschwappt war: "Was soll ich denn machen, wenn jemand mit einem zehn Zentimeter zu großen Anzug springt? Also bitte! Das sieht man ja mit freiem Auge", rechtfertigte sich die Sportwissenschafterin. "Ich muss dafür sorgen, dass alle die gleichen Chancen haben, denn es geht um Gerechtigkeit." Ende der Durchsage.