Manuel Feller hadert mit dem chinesischen Schnee

Hält das Gesetz der Serie, dann werden Österreichs Ski-Herren auch Sonntagfrüh (3.15 und 6.45 Uhr, ORF 1) eine Olympiamedaille gewinnen. In jedem der ersten drei Bewerbe in Yanqing "schepperte" es: Matthias Mayer gewann Bronze in der Abfahrt und Gold im Super-G, Johannes Strolz triumphierte in der Kombination.

Schlägt morgen Manuel Feller im Riesentorlauf die große Stunde? Warum nicht? In den bisherigen fünf Saisonrennen dieser Disziplin sprangen für den Tiroler drei Stockerlplätze heraus. In Val d’Isere und Alta Badia wurde er Dritter, bei der Generalprobe in Adelboden Zweiter. Als Trophäe nahm der 29-Jährige eine Kuhglocke mit, die er – seinem Naturell entsprechend – besonders laut läuten ließ. In China schlägt Feller aber leisere Töne an – wohl wissend, dass man das Fell des Bären nicht verteilen soll, bevor er erlegt ist.

"Der Schnee behagt mir überhaupt nicht. Hätten wir so einen über den ganzen Winter, würde der das halbe Feld eliminieren. Er geht brutal auf den Körper", erzählte der Slalom-Vizeweltmeister von St. Moritz 2017. Gemessen an den Resultaten geht es auch in den Bergen im Nordwesten von Peking für die Konkurrenz des Schweizers Marco Odermatt, der vier der fünf Riesentorläufe 2021/22 gewonnen hat, maximal um Platz zwei.

Doch Odermatt ist mental angeschlagen, weil er nach Abfahrt und Super-G mit leeren Händen dastand. Es ist kein Selbstläufer für den 24-Jährigen.

Feller hatte sich das "Vorspiel" zum Riesentorlauf, in dem er mit Marco Schwarz, Stefan Brennsteiner und Raphael Haaser das ÖSV-Quartett bilden wird, auch anders vorgestellt. "Am zweiten Tag nach meiner Anreise haben sie mich gleich einmal weggesperrt. Ich war ,close contact’, Gott sei Dank durfte ich im Dorf bleiben", berichtete Feller, der Corona-Testergebnisse mit schwankenden Ct-Werten zwischen 36 und 40 abgeliefert hat. Seit Mittwoch – also nach vier Tagen in Quarantäne – ist der Edeltechniker aus St. Johann im Pongau wieder in Freiheit. Sonntagfrüh will er nicht nur dem Virus davonfahren. (alex)