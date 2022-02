Limbacher: "Ich will da was mitnehmen"

Andrea Limbacher ist ein Phänomen, ihr vierter Olympia-Start nach sage und schreibe fünf Kreuzbandrissen unabhängig vom Ausgang des morgigen Skicross-Wettkampfs (7 Uhr) in Secret Garden eine gewaltige Leistung. "Es ist ein Zeichen, dass ich schon ganz schön alt bin. Aber es war mein großes Ziel, das zu schaffen", sagte die 32-Jährige aus St. Wolfgang im Gespräch mit den OÖN. Dabei zu sein ist für die vierfache Weltcupsiegerin und Weltmeisterin von 2015 nicht alles. "Auch wenn die Saisonergebnisse auf dem Papier nicht so gut ausschauen, würde ich gerne was aus China mitnehmen." Nämlich eine Medaille.

"Ich bin schon a bissl stolz"

Der Weg zu den Winterspielen war für "Limbo" brutal steinig und mit Schmerzen und Entbehrungen verbunden. "Ich bin schon a bissl stolz auf mich, dass ich mir das nach meiner fünften schweren Knieverletzung (beim Weltcup in Megeve im Februar 2020, Anm.) noch einmal angetan hab. Es hätte mir einfach im Herzen weh getan, wenn ich es so stehen gelassen und aufgehört hätte", lässt die unermüdliche Kämpferin aus dem Salzkammergut tief blicken. Nachdenklicher Nachsatz: "Ich würde es keinem empfehlen, es so zu machen wie ich."

Aus medizinischer Sicht wäre es wohl vernünftiger gewesen, einen Schlussstrich zu ziehen. Aber aufgeben war noch nie eine Option für Limbacher, die ausgerechnet auf der Olympiastrecke im November 2021 ihr x-tes Comeback gefeiert hat. Die Oberösterreicherin wurde Zehnte, ihr engerer Landsmann Johannes Rohrweck sogar Vierter.

So eine Platzierung lehnt der Großraminger im Bewerb am Freitag (4.45 Uhr) dankend ab. Blech ist nicht in seinem Sinne. "Bei Olympia wird das Buch neu geschrieben. Wenn man hier ist, will man eine Medaille holen. Ich möchte jeden Heat gewinnen, sonst bräuchte ich nicht hier sein. Wichtig ist, dass man am Tag X brutal fährt und keinen Zentimeter herschenkt", betonte jener Mann, den sie in der Szene der tollkühnen Skiartisten, bei denen fast permanent die Kollisionsgefahr mitfährt, nur "Johnny" rufen.

Das Gefühl des Triumphes kennt der 31-Jährige bereits. Am 19. Februar 2021 feierte er auf der Reiteralm seinen bis dato einzigen Weltcupsieg. Rohrweck hat sich in der absoluten Spitze etabliert, auf diesen Moment aber lange warten müssen. Für den guten Freund von Alpin-Doppel-Weltmeister Vincent Kriechmayr ist es das Olympia-Debüt, die ersten Eindrücke haben Rohrweck überwältigt. "Es ist alles größer, alles geiler. Wir sind am ersten Tag zur Jetlag-Bewältigung zum Skispringen gefahren. Es ist schon beeindruckend, was da gebaut wurde."

Das "Küken" in der ÖSV-Equipe, Christina Födermayer aus Utzenaich, ist vor der Premiere im Zeichen der fünf Ringe (noch) entspannt und auf der Suche nach dem Kribbeln. "Am besten fahr ich, wenn ich mich über mich ärgere", verriet die 20-Jährige, die sich 2021 zur Junioren-Team-Weltmeisterin gekrönt hatte.

Die Olympischen Spiele sind aber eine andere Kategorie. Egal. "Ich hab a bissl weniger Druck als die Oldies und Favoriten, das kann schon ein Vorteil sein."