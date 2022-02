Kriechmayr fliegt mit leeren Händen nach Hause

Weil bei Olympischen Spielen im Normalfall nur drei Medaillen verteilt werden, gibt es naturgemäß viele lange Gesichter. "Es zählt nur Edelmetall, jeder will es", hatte Doppel-Weltmeister Vincent Kriechmayr schon vor der Abreise nach China gesagt. Gestern beendete der Co-Favorit den Super-G als guter Fünfter, auf Bronze fehlten dem 30-jährigen Gramastettner 34 Hundertstel. Das Warten auf seine erste Olympia-Medaille geht damit in die Verlängerung.

"Ich habe mich sehr gut gefühlt, in Summe habe ich es herunten kassiert. Die fast acht Zehntel auf den Mothl (Matthias Mayer, Anm.) hätte ich aber nicht gefunden", gestand Kriechmayr, der seinem Freund und Head-Stallkollegen herzlich gratulierte: "Absolut verdient, das ist eine gewaltige Leistung." Auch Mayer hatte lobende Worte für Kriechmayr parat: "Wir sind a irrsinnig super Truppe. Wenn das Klima passt, spornt einen das an. Mit dem Vinc ist es ein sehr gutes Zusammenarbeiten, wir tauschen uns immer aus."

Ab und zu funktioniert die Kommunikation auch über die Landesgrenzen hinaus. Wie der "Blick" berichtete, war Swiss Ski auf den Abfahrtstriumph von Beat Feuz nicht wirklich vorbereitet. Die Eidgenossen saßen auf dem Trockenen, die Österreicher halfen mit ein paar Dosen Bier aus.

Der (überschaubare) Alkoholkonsum war freilich keine Ausrede für das enttäuschende Abschneiden der Schweizer im Super-G mit den Rängen 14 (Stefan Rogentin) und 16 (Gino Caviezel).

Die Medaillenaspiranten Feuz und Marco Odermatt, der in dieser Saison die Super-Gs in Beaver Creek und Wengen für sich entschieden hatte, fuhren in die "Garage". Es hat nicht sollen sein.