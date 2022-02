Knöchelbruch: Millauer muss operiert werden

Vor einer Woche hatte der Lebensgefährte von Olympiasiegerin Anna Gasser in der Slopestyle-Qualifikation Rang 27 belegt.

Das Unglück passierte bei der Landung eines Trainingssprungs, es war ein Switch Back 16. "Ich kann den Sprung eigentlich nicht so schlecht, habe ihn auch im Training schon gemacht und wollte ihn noch festigen", sagte Millauer. "Die Landung hat gepasst, ich bin auch ein paar Meter gefahren. Aber dann hat es mich überschlagen. Und als ich runtergepurzelt bin, hat es mir das Board im Flachen ganz blöd in den Schnee reingesteckt."

Der Athlet wurde noch an der Big-Air-Wettkampfstätte von ÖOC-Arzt Joachim Westermeier erstversorgt. "Ich habe gleich gemerkt, dass irgendwas nicht ganz so ist, wie es sein soll. Und dann war es vorbei mit dem Zu-Fuß-Gehen", berichtete der Unglücksrabe. Der Fuß wurde mittels Gipsschiene ruhig gestellt, Millauer muss operiert werden. "Es ist frustrierend, weil ich für die Quali unglaublich bereit war, aber so ist das Leben."

Die 29-jährige Snowboarderin Sabine Schöffmann durfte nach sechs Tagen in Quarantäne die Heimreise antreten.

Schwerer Schlag für Sorschag

Sophie Sorschag, die bei den Winterspielen wegen eines irregulären Anzugs disqualifiziert worden war, hat sich beim Continental-Cup in Brotterode (D) Kreuzband-, Seitenband- und Meniskusverletzungen im rechten Knie zugezogen. Die 23-jährige Kärntnerin war am Samstag bei einem weiten Sprung auf 119 Meter zu Sturz gekommen, gestern wurde Sorschag im Diakonissenkrankenhaus Linz von Jürgen Barthofer operiert.