Johannes Strolz surft auf der Welle des Erfolges

Die in der Kombination herausgefahrene Goldmedaille kann dem 29-jährigen Vorarlberger, der im Frühling 2021 aus allen ÖSV-Kadern geflogen ist, niemand mehr nehmen. Diese Leichtigkeit des Seins spornt an, den Trubel um seine Person und die Familie – Papa Hubert war 1988 in Calgary ebenfalls Kombi-Olympiasieger – vermag er gut wegzustecken. "Ich bin sehr entspannt und beruhigt. Nach meinem ersten Weltcupsieg (am 9. Jänner im Adelboden-Slalom, Anm.) war es schlimmer, da habe ich bis 3 Uhr in der Früh kein Auge zugemacht, bin komplett unter Strom gestanden", berichtete er.

"Wo man abschalten kann"

An seinen Gepflogenheiten ändert er auch als neuer Stern am Ski-Himmel nichts. Auch gestern verbrachte er zwei Stunden im Ski-Keller, um zwei bis drei Paar Rennlatten zu präparieren. "Wenn man handwerklich etwas macht, das einem Spaß bereitet, dann kommt man in einen Zustand, wo man abschalten kann", erläuterte Strolz, der sich – mit dem gewonnenen Selbstvertrauen – zum Kreis der Medaillenkandidaten im Slalom zählt. "Es ist sicher ein großer Vorteil, dass ich da schon runtergefahren bin."

Prognosen sind dennoch schwierig bis unmöglich. In den bisherigen sechs Saisonrennen in dieser Disziplin gab es sechs unterschiedliche Sieger, 14 Athleten sind mit Stockerlerfahrung angereist – darunter Manuel Feller, Zweiter in Adelboden und Dritter in Schladming. Österreichs Quartett komplettieren der fast schon verzweifelt um seine Form kämpfende Marco Schwarz und Michael Matt, der vor vier Jahren in Pyeongchang Bronze im Slalom und Silber im Teambewerb geholt hat. So etwas beflügelt.