Johannes Rohrweck: "Dann tut es weh"

Erst im Semifinale endete für Skicrosser Johannes Rohrweck gestern im Genting Snow Park der Traum von einer Olympiamedaille. Als Laufdritter verpasste der Großraminger, der letztlich Siebenter und bester Österreicher wurde, den Aufstieg in das große Finale um nur einen Rang. Ernüchterung herrschte bei Rohrweck danach. "Man visualisiert das vorher, will eine Medaille. Wenn es dann nicht so ist, tut es weh", sagte der 31-Jährige.

Der Sieg ging an den Schweizer Ryan Regez, der in der Entscheidung vor seinem Landsmann Alex Fiva und dem Russen Sergej Ridsik die Nase vorne behielt. Mit dem Gesamtweltcupführenden Regez hatte sich Rohrweck im Paarlauf durch das Achtel- und Viertelfinale manövriert. Erst im Semifinale trennten sich ihre Wege, da stieg der später viertplatzierte Schwede Erik Mobärg mit Regez auf.

Sarkastischer Schlussakt

Hat im Weltcup das kleine Finale um die Ränge fünf bis acht mit Blick auf die Punkte durchaus Relevanz, fällt diese Bedeutung bei Olympia weg. "Es ist ein bisschen eine spezielle Stimmung unter den Kleinfinalisten. Am Start ist ein bisschen Sarkasmus spürbar", beschrieb Rohrweck, der trotz Enttäuschung nüchtern bilanzierte. Ein, zwei Prozent haben gefehlt, mehr nicht.

Für die übrigen Österreicher war bereits früher Endstation: Tristan Takats (15.) fuhr im Viertelfinale dem Kanadier Jared Schmidt auf die Ski-Enden, wodurch er die Ideallinie verlor. "Da war das Tempo komplett weg, dann hab ich keine Chance gehabt", sagte der Niederösterreicher. Im Achtelfinalheat mit Takats blieb Robert Winkler (30.) bei seinen "wahrscheinlich letzten Spielen" auf der Strecke. Der vierte Österreicher, Adam Kappacher, belegte Rang 22.