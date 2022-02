Vor zwei Jahren lag Andrea Limbacher frisch operiert im Innsbrucker Klinikum Hochrum und hatte dabei ein bitteres Déjà-vu-Erlebnis zu verarbeiten. Die Verletzung, die sich die Ski-Cross-Weltmeisterin von 2015 beim Weltcup in Megeve zugezogen hatte, war bereits ihr fünfter Bänderriss im Knie – der zweite im linken. "Limbo" war also wieder einmal am Boden, aber nicht am Boden zerstört: "Viele wissen nicht, was dieser weitere Rückschlag für mich bedeutet.