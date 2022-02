Das ist unglaublich bitter: Für Sara Marita Kramer sind die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking vorbei, noch ehe sie am Freitag eröffnet werden. Österreichs "Überfliegerin" und Favoritin auf Doppel-Gold – im Einzel-Skispringen und im Mixed-Bewerb – gab gestern in Salzburg einen weiteren positiven PCR-Test ab, der niedrige Ct-Wert lässt eine zeitgerechte Anreise nach China nicht mehr zu. Die Konkurrenzen mit Damen-Beteiligung sind für Samstag und Montag angesetzt.