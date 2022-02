Erst als sie das Edelmetall dann um den Hals baumeln hatte, konnte Mirjam Puchner auch daran glauben. "Es tut gut, ich war beim Warten so nervös. Es ist unglaublich, dass mir das so aufgegangen ist, das macht mich richtig stolz", sagte die Silbermedaillengewinnerin im Super-G in Yanqing. "Es hat sich gar nicht so angefühlt wie das erste Olympiarennen für mich, weil ich doch schon so alt bin", meinte die 29-Jährige. "Es taugt mir, dass sich die letzten Jahre bezahlt machen."Peking/Yanqing.