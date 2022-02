Herzog hat auf ihrem Lieblingseis viel vor

Auf das olympische Rennen über 500 Meter am Sonntag (14.56 Uhr MEZ) in Peking arbeitete die Kärntner Eisschnellläuferin vier Jahre hin, nachdem sie bei den Spielen 2018 in Pyeongchang als Vierte eine Medaille um nur 0,17 Sekunden verpasst hatte.

Zwei Bandscheibenvorfälle warfen die 26-Jährige im Vorjahr zwar zwischendurch aus der Bahn, aber letztlich nicht aus ihrem Olympia-Plan. Die Medaille ist nach wie vor das Ziel.

"Ich glaube, es wird ein Gemetzel von acht bis zehn Leuten, die alle Medaillen machen können", schätzt ihr Mann, Manager und Trainer Thomas Herzog. "Vanessa ist da dabei." Die US-Amerikanerin Erin Jackson und die Russin Angelina Golikowa seien vielleicht ein wenig höher einzuschätzen.

Wichtig ist, dass der Rücken nun hält. Laut Herzog ist er zu 95 bis 99 Prozent in Ordnung. "Das reicht für ein perfektes Rennen, und das wird sie brauchen", sagt Herzog.

Die Herzogs erwarten auf jeden Fall ein sehr schnelles Rennen. Zuversicht geben die Bedingungen. "Ich liebe dieses Eis hier", sagt die Kärntnerin.