Hemetsbergers Wohlfühloase

Daniel Hemetsberger ist zwar schon 30, aber gemessen an seiner Olympia-Erfahrung das "Küken" im rot-weiß-roten Abfahrts-Herrenteam. Für den Nußdorfer, der sich nach vier Kreuzbandrissen zurückgekämpft hat und in der Form seines Lebens ist, sind es die ersten Winterspiele. Entsprechend geflasht war der Athlet des SV Unterach, der vor dem ersten Training zum Jäger und Sammler geworden ist. Die internationale Tauschbörse läuft auf Hochtouren, jede Menge "Pins", also Anstecknadeln, zieren sein Zimmer. "Außerdem hab ich schon ein jamaikanisches Bob- oder Rodelteam getroffen, das hat mich natürlich gleich an den Film ,Cool Runnings’ erinnert", sprudelt es aus dem Oberösterreicher, der erst 17 Weltcup-Abfahrten in den Beinen hat, heraus.

Mittlerweile ist der Dritte von Kitzbühel kein "No-name" mehr, sondern einer, der zum Kreis der Medaillenaspiranten im ersten Olympiarennen am Sonntag gehört. Zumindest in der Gesinnung seines Jugendfreundes Vincent Kriechmayr und des Doppel-Olympiasiegers Matthias Mayer, die wie Hemetsberger gesetzt sind. "Der Hemi hat ein gutes Training gezeigt und ist in den jüngsten Rennen sehr stark gefahren. Dem könnte das liegen", sagte Mayer.

Die Replik ließ nicht lange auf sich warten. "Wenn mich der Mothl in den Favoritenkreis hievt, freut mich das sehr. Ich finde immer mehr Beachtung unter den Topathleten, das ist echt lässig. Ich hoffe, dass ich dem gerecht werden kann", betonte Hemetsberger, der sich mental bereit fühlt, die besondere Situation, das Olympia-Flair, auszublenden. "Es ist tatsächlich ein Traum, hier dabei zu sein. Ich genieße das richtig. Aber wenn ich auf der Piste bin, dann blende ich das aus, dann habe ich meine Rituale, dann gehe ich meine Liste im Kopf durch."

"Wir waren jung und dumm"

Da hört sich jener Spaß auf, den Hemetsberger und Kriechmayr als Kollegen in der Skihauptschule Windischgarsten und im oberösterreichischen Landesverband hatten. "Ich habe den Dani mit zehn kennengelernt, er war eine Klasse über mir", erzählte der gleichaltrige Kriechmayr: "1991 war eine gute Generation, wir hatten eine Riesengaudi, es war eine sehr coole Zeit." So sieht’s auch Hemetsberger: "Es gäbe schon ein paar Anekdoten mit Vinc, aber die sollten privat bleiben. Da is scho a bissl a Schaß draht worden, da waren wir noch jung und dumm."