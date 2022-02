"Gold-Hämmerle" hatte Hundertstel auf seiner Seite

Im Weltcup gibt es seit Jahren keinen, der ihm richtig das Wasser reichen kann, doch bei Olympia wollte es für Snowboard-Crosser Alessandro "Izzy" Hämmerle bisher noch nie so recht klappen. 2014 hatte er in Sotschi mit Materialproblemen zu kämpfen, 2018 in Pyeongchang mit Rennpech. Doch das dritte Mal brachte nun endlich den Erfolg. Aber wie. Der 28-Jährige aus dem Montafon holte Gold. Und das in einem Herzschlag-Finale.

Der Kanadier Eliot Grondin war als Vorlaufschnellster und Blitzstarter favorisiert ins Finale gegangen und übernahm zu Beginn des Rennens auch prompt die Führung. Hämmerle, im Semifinale von Grondin noch geschlagen, blieb dem Kanadier allerdings auf den Fersen und holte sich in einer der ersten Kurven auf der Innenbahn die Führung, die er bis ins Ziel nicht mehr abgab. Klarheit über den Sieger brachte allerdings erst das Fotofinish. Bronze holte der Italiener Omar Visintin.

"Es war brutal. Ich sehe die zwei Hundertstel, fühle mich als Olympiasieger, und plötzlich heißt es Fotofinish. Das war mir nimmer wurscht. Da schau ich auf den Bildschirm und sehe, das ist knapper, als mir recht ist", erzählte Hämmerle von den bangen Sekunden im Zielraum. Doch es sollte diesmal alles gut gehen. Das Zielfoto sah ihn eindeutig als Sieger.

Olympiasieger im dritten Anlauf: Alessandro Hämmerle Bild: APA/EXPA/JFK

Als Snowboardprofi wurde Hämmerle zu Weihnachten geboren, als ihm sein Bruder sein erstes Brett schenkte. Als Kind (bis acht aufgewachsen in der Schweiz) habe er "nie von Olympia geträumt", "Backcountry-Geschichten" im Freestyle-Bereich waren eher sein Ding. Doch Alessandro wuchs heran. "1,90 Meter Körpergröße ist nicht so ideal für einen Sport, wo der Schnitt bei 1,75 liegt." Die Kombination Hämmerle und Snowboard-Cross geht aber dennoch gut. Das beweisen 14 Weltcup- und drei Gesamtsiege (2019-2021), ein Vize-Weltmeistertitel (2021) und natürlich nun Olympia-Gold am allermeisten.

Er wollte den Menschen vor den TV-Bildschirmen eine Show liefern. "Es ist eine lässige Situation, dass mal andere Leute unseren Sport sehen, die sonst nicht so dabei sind. Vielleicht können wir manche für Weltcups gewinnen, dass sie dann wieder einschalten."

Bitterer vierter Platz für Lüftner

Des einen Freud, des anderen Leid: Hämmerles Teamkollege Julian Lüftner, in der Qualifikation Zweitschnellster, ging gestern als Vierter im Finale leer aus.Wer nun mit Pia Zerkhold am Samstag (3 Uhr MEZ) das Mixed bestreitet, stand gestern noch nicht fest. Hämmerle sagte aber bei der Medaillenfeier: "Im Moment bin ich mir sicher, dass ich fahren werde."