Olympische Spiele sind ein Synonym für lange Arbeitstage, für Medienvertreter, Zulieferer, Mitarbeiter des Organisationskomitees. Das Pressezentrum in Genting öffnet zwischen sechs und acht Uhr in der Früh und schließt zuweilen erst nach Mitternacht. Ein Quartier nahe der Wettkampfstätte ist also Gold wert, will man nicht zuviel Zeit im Auto oder Bus verbringen.