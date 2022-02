Gastgeber China jubelt über erste Goldmedaille

Das chinesische Team setzte sich am Samstag vor Italien und Ungarn durch. Damit hat China in puncto Gold bereits die Spiele von Pyeongchang 2018 eingestellt. Höhepunkt bei Winterspielen waren für die Chinesen bisher fünf Titel 2010 in Vancouver. Die Italienerin Arianna Fontana wurde mit Silber zur neunfachen Olympia-Medaillengewinnerin und damit zur alleinigen Rekordhalterin in ihrer Sportart. Bisher hatte sie sich die Bestmarke mit dem US-Amerikaner Apolo Ohno und dem Russen Viktor Ahn geteilt.