Für Simader bleibt die Tür nach Peking zu

2018 in Pyeongchang hatte die heute 23-Jährige als erste Skirennläuferin in der Geschichte Kenias die Fahne ihres Landes hochgehalten, das Projekt Peking 2022 scheiterte an fehlenden finanziellen Mitteln und nicht eingehaltenen Zusagen des Nationalen Olympischen Komitees.

"Das NOC Kenia hat uns nur eine kleine Summe überwiesen, die gerade einmal genügte, um die Schulden zu begleichen. Sie ermutigten mich, weiterzutrainieren und auf eine Regierungsentscheidung zu warten. Doch nichts passierte", berichtete Simader. "Das ist eine sehr unfaire Strategie – für mich als Athletin und für mein Team, das 100 Prozent gibt, um mich an den Start zu bringen."

Nächstes Ziel ist die WM 2023

Entsprechend tief steckt der Stachel der Enttäuschung bei der "Schneeleopardin", diesen Spitznamen trägt sie aufgrund ihrer originellen Outfits. Ihr Motto "Alles ist möglich, wenn du an dich glaubst" wurde mit Füßen getreten. Ans Aufgeben denkt die junge Dame, die als Dreijährige mit ihrer Mama Sarah aus Kenia nach St. Johann am Wimberg kam, um bei ihrem zu früh verstorbenen Stiefvater Josef Simader aufzuwachsen, nicht. "Ich danke meinen loyalen Sponsoren, meiner geliebten Familie und den Freunden, dass ich weiter meinen Traum leben kann", sagt Sabrina, die ihren Fokus nun auf die Ski-WM 2023 (in Courchevel-Meribel) und auf die Winterspiele 2026 (Mailand-Cortina d’Ampezzo) richtet.

Apropos Cortina: Dort fuhr Simader am 23. Jänner als 33. im Super-G ihr bis dato bestes Ergebnis im Weltcup heraus.