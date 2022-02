Französisches Teamwork: Noel war nicht aufzuhalten

Clement Noel hat sich im Olympia-Slalom von Yanqing mit einem "Grande Finale" vom sechsten Platz überlegen an die Spitze des Klassements gesetzt. "Er war im zweiten Durchgang für alle anderen unschlagbar, der hat das super runtergebracht", zog Österreichs Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher den Hut vor dem Franzosen, der in einem Feld "mit 15 bis 20 Favoriten auf die Stockerlplätze" den Turbo gezündet hatte. Mit seiner Gold-Fahrt trieb der 24-jährige Junioren-Weltmeister von Davos 2018 seinen Trainern die Tränen in die Augen.

Noel, der seit Jänner 2019 neun Weltcupsiege in dieser Disziplin gefeiert hatte, schmiss in der jüngeren Vergangenheit öfter in aussichtsreicher Position die Nerven weg. Diesmal nicht. "Das ist sehr emotional für mich. Danke an alle, die mich auf diesem Weg unterstützt haben. Danke auch an meine österreichischen Fans, die mir die Daumen gedrückt haben", sagte Noel. Sein Landsmann Jacques Theolier, der Coach der Italiener, hatte den zweiten Lauf gefinkelt ausgeflaggt und dem Edeltechniker damit in die Karten gespielt.

Michael Matt, nach dem ersten Lauf als Siebenter ebenfalls in der Position eines angriffslustigen Jägers, war nicht vom Glück verfolgt. Der Athlet vom Arlberg verfuhr sich im oberen Teil und schied aus. "Es war schnell vorbei. So unwohl wie bei den ersten Toren habe ich mich die ganze Woche nicht gefühlt", gestand der 28-Jährige.

Manuel Feller, der als Medaillenaspirant in den Riesentorlauf und in den Slalom gestartet war, wird die Heimreise mit einem "Salto nullo" antreten. Der 29-Jährige taucht nicht in den Ergebnislisten auf.

"Mir hat es das Selbstvertrauen bei Olympia ziemlich geputzt", gestand der Mann aus St. Johann in Tirol. Feller kam nie richtig mit dem speziellen Schnee zurecht. "Ich nehme praktisch nichts Positives aus China mit." Ähnliches gilt für Marco Schwarz, der 17. wurde. "Es war eine abenteuerliche Zeit – skifahrerisch sehr schlecht. Ich freue mich auf daheim."