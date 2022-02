Flock sehnt sich nach Edelmetall

"Ich bereite mich jetzt so lange auf die vier Minuten vor. Es wäre optimal, vier Läufe auf den Punkt zu treffen", sagte die Tirolerin, die weiß, wie es sich anfühlt, wenn letztlich weniger als ein Wimpernschlag zur Erfüllung des Traumes fehlt. 2018 in Pyeongchang hatte Flock nach drei Läufen noch geführt, am Ende verpasste sie als Vierte Bronze um zwei Hundertstelsekunden. Diesmal scheint die 32-Jährige für die in der Nacht auf Freitag (2.30 Uhr, ORF 1) beginnende Medaillenjagd bereit zu sein. Im gestrigen Training war die dreimalige Europameisterin Erste und Dritte. "Wir haben noch nicht alles aufgedeckt", betonte Trainer und Freund Matthias Guggenberger.