Fast schade, dass es vorbei ist

Dann könnte in diesem Tagebuch über weitere Eindrücke geschrieben werden – über die Freiwilligen, die mich alten Mann liebevoll "Shûshu", Onkel, nennen, und denen ich entgegne, dass sie meine "Mèimeimen", meine jüngeren Schwestern, seien. Oder über das Essen, über das sich Kolumnisten anderer Medien echauffieren, mit dem ich aber wunderbar zurechtkomme. Über neue Freundschaften, die sich aufgetan haben. Oder über die (letztlich unbegründete) Sorge der chinesischen Gastgeber, dass bei Pressekonferenzen unangenehme Fragen gestellt werden könnten – über Taiwan, Hongkong, Tibet und so weiter.

Andere können es kaum erwarten, auszureisen. Viele, die ich kenne, Mitarbeiter im Internationalen Skiverband beispielsweise, sind bereits wieder in Europa. Mich hingegen befällt fast Wehmut, wenn ich an Dienstag, den 22. 2. 2022, denke. Um 9.05 Uhr hebt Air China, Flugnummer 553, von Peking Richtung Frankfurt ab. Ginge es nach mir, könnten die Spiele gerne auch fortgesetzt werden, weil ich mich hier trotz aller Arbeitsbelastung einfach wohl fühle: in einem tollen und nunmehr eingespielten Team; an einer Wettkampfstätte, die mir jedes Mal, wenn ich an sie denke, Gänsehaut den Rücken hinauf- und hinunterlaufen lässt; mit Erlebnissen, die unwiederholbar bleiben werden. Wann werde ich Shaun White wieder neben mir heulen sehen? Wann werde ich wieder eine Pressekonferenz mit Chloe Kim oder Lindsey Jacobellis moderieren? Wann werde ich wieder Eileen Gu durch die Mixed Zone lotsen?

Doch mein ganz persönlicher Olympischer Moment ist ein anderer. Im Mixed-Bewerb der Snowboardcrosser siegt Lindsey Jacobellis zusammen mit Nick Baumgartner. Der Herr ist 40 Jahre alt, und er ist der älteste US-amerikanische Olympiasieger bei Winterspielen seit 1948. Bei der Pressekonferenz erzählt er davon, dass man nur lange genug an seinen Träumen festhalten und dafür arbeiten müsse, dann gingen sie auch in Erfüllung. Mir ist bewusst, dass dies immer erzählt wird, wenn man spät zum Erfolg kommt, dennoch denke ich mir, dass ich meine eigenen Ambitionen einer Olympiateilnahme damals, vor Jahrzehnten, zu schnell ad acta gelegt habe. Wie auch immer, für China ist Gu das Gesicht der Spiele, für mich der bärtige Baumgartner.

Ich bin Europäer und fühle mich als Kosmopolit, ich achte die Menschenrechte und schätze die Meinungsfreiheit. Nicht alle, die ich kenne, konnten verstehen, dass ich mir dieses asiatische Abenteuer antue. Doch ich war in China aufgrund der Liebe zum Sport und den damit verbundenen Emotionen, Erlebnissen und Erfahrungen. Deswegen: Fast schade, dass es vorbei ist.