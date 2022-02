Eiskunstlauf-Paar Ziegler/Kiefer mit Problemen

Mit einem Ergebnis von 51,96 Punkten lag das Duo nach acht gestarteten Paaren auf dem letzten Platz. Ziegler und Kiefer gingen daher im ORF-Interview nicht davon aus, dass sie die Sprung unter die besten 16 von 19 Paaren schaffen, was sie zur Teilnahme an der Kür am Samstag berechtigen würde.

Das ungarische Paar Julia Chtchetinina und Mark Magyar zog allerdings seine Nennung zurück. "Es haben zwei Elemente nicht funktioniert", sagte Kiefer. "Es sind ganz kleine Feinheiten, die einen Riesenunterschied machen bei den Punkten." Vor vier Jahren war Kiefer beim Dreifach-Toeloop gestürzt, diesmal erwischte es Ziegler. "Ich vermute, dass uns dieses Jahr einfach die Wettkampfpraxis gefehlt hat, die Routine. Es war erst unser dritter Wettkampf dieses Jahr", sagte Ziegler.