Eine Verschiebung war nie ein Thema

Anders als bei den wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr auf 2021 verschobenen Sommerspielen in Tokio stand ein Ausweichtermin für die Winterspiele, die morgen (13 Uhr) plangemäß im "Vogelnest" von Peking feierlich eröffnet werden, nie zur Debatte.

"Das hat man nicht in Erwägung gezogen, weil wir nicht wissen, wie die Situation in einem Jahr ist. Man kann nicht mit Sicherheit sagen, ob die Pandemie dann zu Ende sein wird", erläuterte Karl Stoss, der seit 22. Oktober 2009 Präsident des Österreichischen Olympischen Komitees ist.

China sieht sich jedenfalls gerüstet für ein großes Sportfest, mittlerweile wurden alle zwölf Wettkampfstätten in Betrieb genommen, gut 60 Prozent aller 2870 (weltweit) nominierten Aktiven sind im "Reich der Mitte" eingetroffen. Bei der rot-weiß-roten Delegation liegt der Wert mit 72 Prozent sogar über dem Schnitt: Von 342 Delegationsmitgliedern weilen schon 247 in Peking.

Ein Mann im Quarantänehotel

Aktuell gibt es im ÖOC-Tross einen positiven Corona-Fall, ein Mitglied des medizinischen Betreuerteams hält sich im Quarantänehotel auf. "Er hat keine Symptome, wir schauen, dass wir ihm noch Obst und Gemüse zukommen lassen", berichtet Christoph Sieber, Surf-Olympiasieger aus Stadl-Paura und Chef de Mission.

Stoss fühlt sich in Asien (noch) auf der sicheren Seite. "Es gab elf positive Fälle unter 1700 Athletinnen und Athleten, die eingetroffen sind. Das ist sehr wenig und auch ein Resultat eines strengen Einreise-Regimes." China verfolgt eine Null-Covid-Politik und trennt die "Olympia-Bubble" rigoros von der Bevölkerung. "Wenn wir die Situation in einem so kleinen Rahmen halten können, war es die richtige Entscheidung, die Spiele durchzuführen", betonte Stoss.

Karl Stoss, ÖOC-Präsident Bild: GEPA pictures

Sieber berichtet von einer optimistischen Grundstimmung in der ÖOC-Equipe: "Vor Ort haben wir ein Umfeld geschaffen, in dem sich unsere Athletinnen und Athleten auf das Wesentliche konzentrieren können. Wenn alle hoffentlich negativen Testergebnisse vorliegen, habe ich die Hoffnung, dass das Wort Sport das Einzige ist, das uns wirklich beschäftigt."

Stoss bleibt auch nach dem coronabedingten Ausschluss von Skisprung-Goldfavoritin Sara Marita Kramer ("Für sie ist das ein gravierender Schicksalsschlag") bei seiner optimistischen Ansage: Zwischen 14 und 17 Medaillen dürfen es gerne werden. "Wir haben vier Olympiasieger, 15 Medaillengewinner mit, das zeugt von einer gewissen Stärke. Wir sind mit Selbstvertrauen da", sagte der 65-jährige Vorarlberger.

Vier Wackelkandidaten

Heute wird Stoss als Vorsitzender der Programm-Kommission in der Sitzung des Internationalen Olympischen Komitees einen Bericht über die Sportarten bei den Sommerspielen 2028 in Los Angeles abgeben. Mit Boxen, Gewichtheben, Modernem Fünfkampf und (Männer-)Fußball stehen vier unter Beobachtung. "Die müssen einige Kriterien erfüllen", sagte Stoss. Sollte die FIFA künftig im Zwei-Jahres-Rhythmus Weltmeisterschaften veranstalten, könnten sich daraus Terminkollisionen ergeben. Der Moderne Fünfkampf sucht nach der Streichung des umstrittenen Reitens (nach Paris 2024) eine neue Disziplin.