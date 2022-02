Eine runde Sache, die den Rodlern liegen sollte

Die Bahn in Yanqing sei in einem sehr guten Zustand und sehr rund zu fahren. "Ich glaube, das kommt uns dreien sehr zugute", sagte der 24-Jährige. Wolfgang Kindl und David Gleirscher tasteten sich an die Ideallinie heran. Letzterer steht als Titelverteidiger besonders im Fokus. "Man merkt, dass es immer wieder zur Sprache kommt. Aber ich versuche, das so aufzunehmen, dass ich die positiven Erinnerungen wieder aufrufe und mir nicht Druck machen lasse", sagte der 27-Jährige.