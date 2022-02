Eine Premiere, die so keiner wollte

Es hätte eine denkwürdige Olympia-Premiere des Mixed-Bewerbes werden sollen, stattdessen verkam das gemischte Sie&Er-Skispringen gestern zu einer Farce. Zwar wurde Slowenien mit Nika Kriznar, Timi Zajc, Normalschanzen-Olympiasiegerin Ursa Bogataj und Peter Prevc seiner Favoritenrolle gerecht, während Österreichs Team auf Rang fünf landete. Doch maßgeblich beeinflusst wurde der Wettkampf von insgesamt gleich fünf Disqualifikationen weiblicher Springerinnen, weshalb mit Russland und Kanada zwei absolute Außenseiter auf die weiteren Medaillenplätze vorgespült wurden.

"Ein Kasperltheater", schimpfte Deutschlands Cheftrainer Stefan Horngacher, ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher sprach von einem "immensen Schaden für den Skisprungsport", Norwegens Chef von einem "Trauerspiel". Denn neben den Top-Nationen Deutschland, Seriensieger des Bewerbes bei Weltmeisterschaften, Japan und Norwegen war auch das rot-weiß-rote Team wegen eines nicht regelkonformen Anzuges von Daniela Iraschko-Stolz betroffen.

Sie war als Startspringerin im ersten Durchgang bei lediglich 85,5 Metern gelandet, der Sprung kam danach aber gar nicht in die Wertung. "Bei mir hat das Hüftband um einen Zentimeter nicht gepasst. Prinzipiell ist der Anzug regelkonform", sagte die Steirerin enttäuscht.

Ihr ÖSV-Teamkollege Manuel Fettner, am Sonntag sensationell Silbermedaillen-Gewinner auf der Normalschanze, verstand die Skisprung-Welt ebenfalls nicht mehr so ganz. "So etwas ist mir in dieser Form noch nicht untergekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Dani oder andere sinnlos etwas riskiert haben. Passieren kann das immer, jeder ist am Limit. Warum sie bei Olympia ein Exempel statuieren? Keine Ahnung."

Mehr in den Fokus als geplant rückten gestern die polnische Frauen-Kontrolleurin Aga Baczkowska sowie der für die Männer verantwortliche Finne Mika Jukkara, der zu Saisonbeginn den Kärntner Sepp Gratzer abgelöst hatte. Beim Anzug sind Faktoren wie Größe, Design und Dicke des Stoffes limitiert. Die Skispringer müssen aber in China mit neuen Anzügen antreten, weil jene aus dem Weltcup allesamt Sponsorenaufnäher tragen. Diese sind bei Olympia bekanntermaßen aber verboten. Doch im Weltcup seien die Kontrollen zuletzt deutlich weniger streng gewesen, behauptete gestern Stecher. "Man kommt sich oft vor wie beim Tiroler Zeltverleih, so groß sind die Anzüge. Und jetzt wird es auf einmal kontrolliert."

Am Samstag noch alles paletti

Kurios: Beim Einzelbewerb der Frauen am Samstag waren die gleichen Anzüge im Einsatz, dort kamen alle betroffenen Athletinnen in die Wertung. Am Ende fehlten dem ÖOC-Quartett gestern trotz eines Sprunges weniger in der Wertung nur 26,6 Punkte auf Bronze. Doch darüber ärgerte sich beim Chaos-Springen von Zhangjiakou dann auch keiner mehr.