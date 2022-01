Egal ob das Anlegen einer Ameisenfarm oder der Start eines Wetterballons – Schul-Experimente können vielfältig sein. Ungewöhnlich mutet es allerdings an, wenn sich eine Schülerin selbst als eines bezeichnet. Christina Födermayr tut das. Dies begann, als die Skicrosserin vor rund sieben Jahren vom Sportgymnasium Ried in die Ski-HAK Schladming wechselte. "Im Vergleich zu den anderen Skifahrern in meinem Alter war ich nicht die Beste", sagt die gebürtige Utzenaicherin unverblümt. Während