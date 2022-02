Eders Olympia-Abschied

Ganz weit oben reihte Simon Eder seinen siebenten Platz beim gestrigen Massenstartrennen in Zhangjiakou ein. In einer durchwachsenen Saison im letzten Olympiarennen seiner Karriere noch einmal so weit nach vorne zu laufen, freute den 39-jährigen Biathlon-Routinier. "Die Startnummer wird einen Ehrenplatz kriegen", sagte Eder, der noch eine Saison anhängen wird.

Von drei Olympia-Ausgaben hat er schon Startnummern zu Hause – wobei das Sammeln der Trikots in seinem Elternhaus Tradition hat. Vater Alfred hat gar die Wäsch’ von sechs Spielen mit heimgebracht. In diesen Startnummern trug Simon früher in Saalfelden mit den Nachbarskindern seine ersten Langlaufrennen aus.

Wie seinem Vater war auch Simon eine Olympia-Einzelmedaille nie vergönnt. Nicht zuletzt wegen Staffelsilber (2014) und -bronze (2010) fällt sein Ringefazit positiv aus. Jenes über die Karriere sowieso schon längst, vor allem seit der WM in Oslo 2016. "Mit dem Landi zusammen eine Medaille zu holen, dort wo der Papa auch vor 30 Jahren eine gemacht hat, das hat die ganze G’schicht für mich zu einer runden gemacht", sagte Eder, der damals Bronze im Einzel hinter Dominik Landertinger eroberte.

Leitner frustriert

Das damals bei den Rennen mit den Nachbarskindern entfachte Feuer brennt nach wie vor. "Nach über 15 Jahren im Weltcup taugt mir der Zirkus und die Szene einfach immer noch", so Eder, der gestern zwei Strafrunden absolvierte. Damit erging es ihm wesentlich besser als Teamkollege Felix Leitner, der im 30er-Feld nach sieben Feldschüssen nicht über Rang 29 hinauskam. "Ich bin froh, dass es vorbei ist", sagte der Tiroler nach einem weiteren verpatzten Olympiarennen. Gestern ging Gold zum bereits vierten Mal an den Norweger Johannes Thingnes Bö.

Hauser verletzte sich

Da zuvor Lisa Hauser im Massenstart nicht über Rang elf hinauskam, gehen die Spiele für Österreichs Biathleten ohne Medaille zu Ende. Die Weltmeisterin stürzte in einer Abfahrt vor dem zweiten Schießen auf ihr Gewehr. Dabei zog sich die Sprint-Vierte eine Einblutung in den Trizepsmuskel zu. "Ich habe das Rennen noch irgendwie durchgebracht, auch wenn ich Schmerzen hatte, aber im Ziel ist dann alles ein bisschen zu viel geworden", sagte die 28-Jährige, die vier Strafrunden absolvierte. "Es wird alles wieder", beruhigte sie.

Teamkollegin Katharina Innerhofer landete beim Sieg von Justine Braisaz-Bouchet (Fra) nach starker Laufleistung auf Rang 14.