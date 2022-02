DJ aus Jamaika wurde Letzter im Riesentorlauf: "Brauche ein Bier"

Er war Model, legte als DJ in Clubs auf - und ist jetzt der erste Skirennläufer, der bei Olympischen Winterspielen für Jamaika die Piste hinabfuhr. Mit über einer Minute Rückstand auf den Schweizer Sieger Marco Odermatt kam Benjamin Alexander am Sonntag im Riesentorlauf zwar nicht annähernd an die Top-Plätze ran. Es wurde der letzte Platz mit über einer Minute Rückstand. "Doch meine Goldmedaille habe ich schon bei der Eröffnungsfeier gewonnen", sagte der 38-Jährige mit Blick auf seine Rolle als Fahnenträger. Erst 2016 stand der gebürtige Engländer laut eigenen Angaben das erste Mal auf Ski.

Nach dem Riesentorlauf sagte er zu den Reportern: "Ich brauche eine Massage und ein Bier". Wie sich der Jamaikaner auf der Piste geschlagen hat, sehen Sie im Video: