"Dieses Silber glänzt für mich wie Gold"

Als es darauf ankam, war Katharina Liensberger wieder zur Stelle. Die 24-jährige Vorarlbergerin, die sich 2021 in Cortina d’Ampezzo zur Doppelweltmeisterin gekrönt hatte, fuhr im Olympia-Slalom von Yanqing vom siebenten Rang zur Silbermedaille. In der Endabrechnung fehlten nur acht Hundertstel auf die slowakische "Technik-Queen" Petra Vlhova, die vom achten Platz an die Spitze des Klassements gerast war.

"Es wäre eine Leichtigkeit, diesen Rückstand zu finden. Nichtsdestotrotz glänzt dieses Silber für mich wie Gold", betonte Liensberger, die sich nach einer Corona-Erkrankung im Dezember 2021 stufenweise wieder an die absolute Weltspitze herangetastet hat.

Dass es zwei Tage nach einem relativ verkorksten Riesentorlauf (Rang 15) in ihrer Spezialdisziplin fast wie geschmiert laufen würde, war nicht unbedingt zu erwarten. "Man hat gesehen, dass es nicht einfach war für mich in dieser Saison. Wenn ich die Energie nicht habe, macht mich das fertig. Wenn der Körper nicht mitspielt, kannst du machen, was du willst", sinnierte Liensberger, die im Gegensatz zu Superstar Mikaela Shiffrin (USA) die Nerven behielt.

Es flossen unglaublich viele Tränen im Zielraum – jene der Freude, der Erleichterung und auch solche der puren Enttäuschung, die etwa die deutsche Halbzeitführende und letztlich Viertplatzierte Lena Dürr vergoss. "Es tut gerade richtig weh", gestand die 30-Jährige. Liensberger kennt dieses Gefühl, 2019 in Aare wurde ihr Slalom zum "Blech-Salat".

Herzschlagfinale in China

Gestern trennten die Top Fünf gerade einmal 22 Hundertstel, die Dichte an der Spitze ist enorm. "Es war für alle sehr emotional, hart zu verstehen, was da abgelaufen ist", berichtete Liensberger, die im Ziel minutenlang an der Seite von Vlhova gezittert hatte. Das lag nicht an der Kälte.

"Als dann alle unten waren, konnte ich es zuerst gar nicht fassen, dass es geklappt hat. Jetzt bin ich extrem happy", gab Liensberger Einblick in ihre Gefühlswelt. Sie hat jetzt Zeit, ihren Erfolg auszukosten und olympische Impressionen aufzusaugen. Ihren dritten und letzten Einsatz bei den Spielen 2022 in Peking hat die gebürtige Feldkircherin erst am Samstag, dem 19. Februar.

Sie will ihren Beitrag dazu leisten, Gold für Österreich im Teambewerb zu holen. Vor vier Jahren in Pyeongchang sprang bei diesem Event Silber heraus – ebenfalls mit Liensberger. Angst vor einem "Lagerkoller" hat sie nicht: "Die Trainingsbedingungen hier sind optimal, ich sehe das entspannt, aber eines ist klar: Wenn es um etwas geht, will ich zeigen, was ich draufhabe. Das Wichtigste ist, mit Freude zu fahren und diese Freiheit dabei zu genießen."

Den drei anderen Katharinas ist das im Slalom nicht nach Wunsch gelungen: Huber wurde Zwölfte, Gallhuber 14., Truppe schied aus.