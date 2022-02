Die zweite Chance der Freestyler

Nachdem es im Big Air nicht mit der Final-Qualifikation klappte, hat das Quartett Matej Svancer, Daniel Bacher, Lara Wolf und Laura Wallner im Slopestyle-Parcours eine neue Chance. Svancer hofft auf dem anspruchsvollen Kurs im Genting Snow Park zurück zum "Flow" zu finden.

Auf der gewaltigen Rampe in der Hauptstadt hatte der in Tschechien geborene 17-Jährige zum Favoritenkreis gezählt. Im Slopestyle ist das – zumindest den nackten Ergebnissen nach – anders: Die Ränge 17 und 14 schauten in bisher erst zwei Weltcup-Antreten in dieser Disziplin jeweils im Stubai heraus. Platzierungstechnische Zielsetzungen sind Svancer weiter fremd. "Meine Traumvorstellung ist es, einen Run runterzubringen, der einen Flow hat." Die Herren starten in der Nacht auf Montag (5.30 Uhr) in die Quali, die Frauen sind schon in der Nacht auf Sonntag (3 Uhr) dran.