Johannes Strolz hat eine besondere Beziehung zu seinem Vater Hubert. Das ist vielleicht ein Mitgrund, warum der Vorarlberger Skirennläufer am Montag von den Olympischen Spielen in China mit den Goldmedaillen in der Kombination und im Teambewerb sowie Silber im Slalom heimreisen wird. Denn der Papa gab ihm mit auf den Weg, dass er Olympia als Ganzes erleben soll. Strolz kostete die Winterspiele von der Eröffnungs- bis zur Schlussfeier aus, bei der er Fahnenträger war.