Die Hintertür zum Top-Resultat steht am Schießstand

David Komatz wird als Startläufer fungieren, danach kommen Simon Eder, Leitner und Harald Lemmerer. Die Hintertür zu einem "lässigen Resultat" soll laut Leitner am Schießstand stehen. "Bei dem Wind verschießen immer ganz viele. Wir sind in der Staffel eine gute Mannschaft – am Schießstand zumindest." Weil die Temperaturen zur zuvor geplanten Startzeit auf unter minus 15 Grad fallen sollen, findet das Rennen nun zweieinhalb Stunden früher (7.30 Uhr) statt.