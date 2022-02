Die glänzenden Momente überwiegen

Auch wenn es vor der Schlussfeier am Sonntag (13 Uhr) im "Vogelnest" zu Peking, wo Ski-Olympiasieger Johannes Strolz "mit Stolz" die rot-weiß-rote Fahne tragen wird, noch die eine oder andere Medaillenchance für Österreich gibt, zog ÖOC-Präsident Karl Stoss schon Bilanz. Und die fiel sehr positiv aus. "Es sind schon jetzt die dritterfolgreichsten Spiele, wir sind sehr zufrieden mit den bisher 17 Medaillen (6x Gold, 7x Silber, 4x Bronze, Anm.)", betonte der 65-jährige Vorarlberger: "Wir werden es schaffen, unter den Top Ten der Nationen zu bleiben. Wir sind in vielen Disziplinen sehr breit aufgestellt."

Das untermauern 58 Top-Ten-Platzierungen, vor vier Jahren in Pyeongchang waren es 51 gewesen. Wermutstropfen waren nicht nur acht vierte Ränge ("das ist natürlich sehr bitter"), sondern auch die insgesamt 17 Corona-Fälle im Team und fünf Verletzungen (Rädler, Wolf, Millauer, Müller und gestern Hauser).

"Die medizinische Versorgung hat exzellent funktioniert", sagte Stoss, der das Bemühen und die Freundlichkeit der Organisatoren in China hervorhob. "Natürlich gibt es da und dort Probleme. Es ist schwierig, in die Köpfe ein gewisses Maß an Flexibilität hineinzubringen. Hier wird die Liste strikt abgearbeitet. Ich hatte auch das Gefühl, mich sehr eingeschränkt bewegen zu können. Obwohl ich die Eishalle von meinem Hotelzimmer aus sehe, darf ich dort nicht zu Fuß hingehen, sondern muss das Auto nehmen."

Längere Wartezeiten auf Shuttle-Dienste bei klirrender Kälte vermochten die Grundstimmung im rot-weiß-roten Team nicht zu trüben. "Ich höre kein Jammern, es herrscht überall ein sehr positiver Spirit", berichtete ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel (66), der die Zusammenarbeit mit den sieben Olympiazentren hervorhob.

Am Montag (10 Uhr Ortszeit) wird die Chartermaschine mit den noch in China weilenden Mitgliedern der ÖOC-Delegation abheben, um alle Protagonisten zeitgerecht zur Medaillenfeier in die Wiener Hofburg (Dienstag, 18.20 Uhr, ORF 1) zu bringen. Dort bekommen die Medaillengewinner die ihnen zugesagten Prämien – Philharmoniker-Münzen im Wert von 17.000 (für Gold), 13.000 (für Silber) und 11.000 Euro (Bronze).

2023 werden Präsident, Präsidium und Vorstand des Österreichischen Olympischen Komitees neu gewählt. Ob Stoss – seit 2009 an der Spitze – für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stehen wird, lässt er offen. "Es ist noch mehr als ein Jahr, um es sich zu überlegen. Jetzt kann ich das nicht sagen. Ich möchte diese Periode ordentlich und professionell zu Ende führen." IOC-Mitglied bleibt Stoss zumindest bis 2024. (alex)