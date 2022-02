Der Medaillenregen macht Lust auf ein Heimspiel

Karl Stoss, der Präsident des Österreichischen Olympischen Komitees, hat ein breites Lächeln aufgesetzt. Kein Wunder, denn die Halbzeitbilanz bei den Winterspielen in Peking kann sich mit insgesamt 14 Medaillen, davon vier in Gold, sechs in Silber und vier in Bronze, sehen lassen. Es hätte sogar noch mehr herausspringen können. In der ungeliebten "Blech-Wertung" steht die rot-weiß-rote Equipe mit insgesamt sechs unbedankten vierten Plätzen an der Spitze der Nationenwertung.

Zwei der vier frischgebackenen Olympiasieger, Super-G-Champion Matthias Mayer und Benjamin Karl, Gewinner des Parallel-Riesentorlaufs, haben China bereits verlassen, ihre Mission ist erfüllt. Snowboard-Crosser Alessandro Hämmerle stand in der Nacht auf heute im Mixed-Einsatz. Johannes Strolz, der Triumphator in der alpinen Kombination, geht mit großem Selbstvertrauen in den Spezialslalom am Mittwoch.

Viertes Vater-Sohn-Gespann

"Ich habe diesen unvergesslichen Tag genossen, jetzt werde ich mich wieder voll fokussieren und gut vorbereiten", sagte der Vorarlberger, der 34 Jahre nach seinem Papa Hubert Strolz Olympia-Gold erobert hat.

Die beiden sind laut den Statistikern von Olympedia das vierte Vater-Sohn-Gespann, das bei Winterspielen Gold in der gleichen Sportart gewann. Das gelang vorher auch schon den Eishockeyspielern Bill (1960) und Dave Christian (1980) aus den USA sowie Witali (1964, 1968, 1972) und Jewgeni Dawydow (1992) aus Russland. Das Curling-Duo William und Lawrence Jackson triumphierte 1924 sogar gemeinsam. Inklusive Sommerspielen gab es Titel für Väter und Söhne in ein und derselben Sportart bereits 28 Mal.

"Viel besser könnte es für das Team kaum laufen", sagte Stoss: "Hinter jeder Medaille steht eine Geschichte, die man erzählen könnte. Natürlich ist es etwas Besonderes, wenn man als Vorarlberger einem Vorarlberger eine Goldene umhängen darf." Stoss nahm als IOC-Mitglied die Siegerehrung bei der alpinen Kombination vor.

Der aktuelle Höhenflug macht Lust auf mehr. "Wenn es ganz gut läuft, können wir durchaus zu Turin aufschließen", rechnete Stoss vor. Bei den Rekord-Winterspielen 2006 sprangen nicht weniger als 23 Medaillen (9/7/7) heraus. Der ÖOC-Chef kann auch der Idee des Kärntner Landeshauptmanns Peter Kaiser, die Bewegung "Senza Confini" wieder aufleben zu lassen, vieles abgewinnen. Kärnten könnte sich gemeinsam mit dem Friaul und Slowenien für die Ausrichtung der Winterspiele 2034 bewerben. Der erste Anlauf für Olympia 2006 scheiterte.

"Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass das IOC für eine länderübergreifende Bewerbung unglaublich aufgeschlossen wäre. Österreich liegt geopolitisch ideal, weil man mit Slowenien, Italien, der Schweiz und Deutschland tolle Nachbarn hat. Es müssten keine neuen Sportstätten erbaut werden", erläuterte Stoss. (alex)