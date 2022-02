"Das ist eigentlich eine Frechheit"

Die größten Naturschnee-Mengen seit Jahren in der Olympia-Region haben das Programm in Peking und Umgebung durcheinandergewirbelt. Mirjam Puchner stört das nicht, die Silbermedaillengewinnerin im Super-G freut sich jetzt auf "wirkliche Winterspiele". Die Salzburgerin gehört auch in der morgigen Abfahrt (4 Uhr) in Yanqing zum erweiterten Favoritenkreis. Auch Ramona Siebenhofer und Tamara Tippler sind gesetzt, nach der Abreise der angeschlagenen Ariane Rädler kämpften Christine Scheyer und Tamara Tippler um das vierte Ticket im rot-weiß-roten Team.

Die Herren haben einen turbulenten Riesentorlauf bei heftigem Schneefall und extrem schlechter Sicht mit Verzögerungen über die Bühne gebracht. Nur 46 der 89 Teilnehmer fanden den Weg in die Ergebnislisten. "Das war schon ein bisschen gefährlich, eigentlich eine Frechheit. Wäre das Rennen vor Olympia gewesen, hätte ich aus Sicherheitsgründen wohl verzichtet", erklärte Manuel Feller, der nach Platz sieben zur Halbzeit im Finale ausgeschieden war. Er ärgerte sich über die seiner Meinung nach nicht zielführend arbeitenden Pistenhelfer: "Ich habe neben dem Kurs nicht hinunterfahren können nach meinem Ausfall, weil so große Haufen da waren."

Schlechte Sicht für Manuel Feller Bild: APA/EXPA/Johann Groder

Kein Happy End

Die chinesische Meteorologie-Anstalt hatte für Sonntag eine Wintersturm-Warnung ausgegeben sowie intensiven Schneefall für den nördlichen Teil des riesigen Landes angekündigt. Die Temperaturen sanken auf bis zu minus 16 Grad. Stefan Brennsteiner wäre das völlig egal gewesen, hätte er eine zum Greifen nah gewesene Medaille in trockene Tücher gebracht. Doch dann bekam der Halbzeit-Zweite die Ski übers Kreuz und war als letztlich 27. chancenlos. Nach dem vor vier Jahren bei den Winterspielen in Pyeongchang erlittenen Kreuzbandriss hätte ein kleines persönliches Skimärchen geschrieben werden können, allein die Worte fügten sich nicht zum Happy End zusammen. Die Leidensgeschichte ist um ein Kapitel reicher.

Die Pistenarbeiter hatten alle Hände voll zu tun. Bild: APA/Jeff Pachoud

"Was wäre, wenn …? Ich hasse diesen Satz, er ist bei mir schon viel zu oft gekommen", sagte der relativ gefasste Salzburger: "Es tut zwar schon weh, und Olympia ist nur alle vier Jahre, aber nichtsdestotrotz gibt es viel schlimmere Sachen im Leben", betonte Brennsteiner. Der 30-Jährige blickt trotz der Enttäuschung zuversichtlich in die Zukunft. "Das Positive ist, dass mein Skifahren wieder auf einem guten Level ist." Eine Chance hat der Riesentorlauf-Spezialist in China noch, am Samstag steigt der Teambewerb.

Marco Schwarz hadert aktuell mit seiner Form. Rang 14 bei einem Rückstand von 3,12 Sekunden ist zu wenig für seine Ansprüche. Die Hoffnung, dass der Kärntner im Slalom am Mittwoch den Turbo zünden kann, hält sich in Grenzen. "Im Moment bin ich überhaupt nicht zufrieden, es passt nicht", sagte Schwarz.

Bester Österreicher war Raphael Haaser, der in seinem dritten und letzten Olympiarennen 2022 Rang elf belegte. "Es ist ein versöhnlicher Abschied von Peking", sagte der Tiroler.

Der Wintereinbruch in Zhangjiakou wirbelte das Programm der Ski-Freestyler durcheinander. Die Männer mit Matej Svancer und Daniel Bacher greifen erst heute in das Geschehen ein, das Finale steigt am Mittwoch.