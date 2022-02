"Blechsalat" im Eiskanal

Mit dem undankbarsten Ergebnis, das bei Olympischen Spielen wohl möglich ist, beendeten Österreichs Rodlerinnen gestern den Einsitzerbewerb in Yanqing: Madeleine Egle, Hannah Prock und Lisa Schulte landeten auf den Rängen vier bis sechs. Eine geschlossene Teamleistung, die bei den Winterspielen zwar mit Diplomen bedacht wird, aber freilich medaillenlos ist.

Knapp drei Zehntelsekunden fehlten Egle nach vier Durchgängen auf das Podest, das von den Deutschen Natalie Geisenberger (dritter Olympiasieg in Serie) und Anna Berreiter sowie der Russin Tatjana Iwanova besetzt wurde. "Es war ein guter Abschluss", versuchte Egle, das Positive nach "Blech" hervorzustreichen. "Ich nehme das mit und sage, einen vierten Platz bei Olympia muss man auch erst einmal schaffen", sagte die 23-Jährige, die als Gesamtweltcup-Zweite als eine der Favoritinnen ins Rennen gegangen war. Ein Sturz am Montag, bei dem sie sich im Rutschen wieder zurück auf den Schlitten setzen konnte, hatten die Medaillenchancen der Tirolerin auf ein Minimum gesenkt. Nach Lauf eins lag sie nur an 17. Stelle. Zwar blies Egle zur Aufholjagd, doch auch im dritten Durchgang unterliefen ihr gestern Schnitzer. "Es war eigentlich eh schon ein Wahnsinn, dass sich mit diesen Hacklern noch so viel ausgegangen ist", sagte sie. Natürlich wisse sie, dass mehr drinnen gewesen wäre.

Steu/Koller im Training stark

Prock (22) und Schulte (21) sind ähnlich jung wie Egle, was die ÖRV-Equipe in eine rosige Zukunft blicken lässt – auf die morgige Teamstaffel. "Ich bin stolz auf meine zwei Mädels", sagte Egle. Entsprechend fiel auch deren Einordnung aus. "Bei mir waren es Tränen der Erleichterung, dass es geschafft ist", sagte etwa Schulte.

Nach dem Armbruch im Training von Yannick Müller ist Thomas Steu/Lorenz Koller der einzige ÖRV-Doppelsitzer, der heute ins Rennen (ab 13.20 Uhr in ORF 1) geht. Verheißungsvoll: In fünf von sechs Trainingsläufen fuhren die Österreicher Bestzeit.