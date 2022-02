Blech kann für Sonntag noch viel wert werden

Die Trauben hängen hoch im Biathlonsport. Das musste gestern auch Lisa Hauser im Sprint-Bewerb bei den Olympischen Winterspielen von Peking leidvoll erfahren. Zweimal verließ sie den Schießstand fehlerlos und war auch in der Loipe mit gehörig Dampf unterwegs. Dennoch blieb am Ende hinter der Norwegerin Marte Olsbu Röiseland, der Schwedin Elvira Öberg und der Italienerin Dorothea Wierer nur der undankbare vierte Platz. Doch Blech könnte im Hinblick auf Sonntag (10 Uhr MEZ) noch viel wert werden.

Dann steht die Verfolgung an und da ist sie in glänzender Ausgangsposition unterwegs. "Frau gegen Frau – das taugt mir persönlich eh", sagt die Tirolerin. Vor einem Jahr bei der WM in Pokljuka wurde sie im Einzel noch undankbare Vierte, stürmte danach im Massenstart-Bewerb aber zum historischen ersten WM-Gold für eine Österreicherin überhaupt. Die 10 Kilometer am Sonntag nimmt sie mit 47,3 Sekunden Rückstand auf die nun dreifache Peking-Medaillengewinnerin Röiseland (2x Gold, Bronze) in Angriff, auf Öberg fehlen ihr nur 16,4 Sekunden.

Der Wind war gestern im Rennen nicht der große Spielverderber, dazu war es auch von den Temperaturen her wärmer als die Tage zuvor. Doch vor allem die Lage der Wettkampf-Strecken auf 1700 Metern Höhe forderte die Athletinnen einmal mehr aufs Äußerste. "Es ist beinhart auf dieser Höhe. Ich liege nicht oft im Ziel, aber heute bin ich zwei Minuten gelegen." Auch ihre Teamkollegin Katharina Innerhofer bot in der Loipe eine ansprechende Leistung, doch zwei Fehler im Stehend-Anschlag ließen keinen besseren Platz als Rang 21 (+1:42 Min.) zu.

Leitner schoss nur übers Ziel

Österreichs Herren sind heute (10 Uhr) im Sprint an der Reihe. Felix Leitner schoss laut seinem Cheftrainer Ricco Groß mit seiner Kritik am Ski-Material bisher nur "übers Ziel hinaus". Heute sollte er besser die schwarzen Scheiben treffen. Routinier Simon Eder vermutet die Schwachstelle aber eher wo anders. "Wir sind läuferisch hinten nach momentan." (fei)