"Läuft nach Plan": Gasser souverän im Big-Air-Finale

In ihrer Paradedisziplin stellte die Kärntnerin ihre ersten beiden Sprünge, darunter den von ihr berühmt gemachten Cab Double Cork 900, sicher in den Schnee. Am Ende wurde sie mit 153,50 Punkten Sechste. Beste der Qualifikation war die favorisierte Neuseeländerin Zoi Sadowski-Synnott vor den Japanerinnen Kokomo Murase und Reira Iwabuchi.

"Es läuft nach Plan. Quali ist immer stressig, weil man taktieren muss", sagte Gasser nach getaner Arbeit. Für die Final-Qualifikation war es notwendig, mit den beiden besten von drei Sprüngen unter die besten Zwölf zu kommen. Das schaffte Gasser, Olympiasiegerin von 2018 in dieser Disziplin, ohne große Schwierigkeiten - trotz "Sicherheitssprüngen" zu Beginn. "Ich habe gewusst: Wenn ich die stehe, dann sollte es zum Einzug reichen."

Will die 30-Jährige im Finale am Dienstag um die Medaillen mitkämpfen, muss aber eine Steigerung her. Auf die Medaillenränge fehlten Gasser am Montag zwar nur fünf Punkte, auf Gold waren es allerdings 23 Zähler. Das weiß die Kärntnerin, die voll angreifen will: "Morgen gibt es kein Taktieren mehr, da muss ich alles auspacken, was ich habe."

"Mehr Risiko" im Finale am Dienstag

Die Favoriten qualifizierten sich mit einer Ausnahme: Die US-Amerikanerin Jamie Anderson brachte lediglich einen guten Sprung hinunter und schied als 15. in der Qualifikation aus. Dieses Schicksal blieb der "erleichterten" Österreicherin erspart. Dabei war es im Training bei wesentlich langsamerem Anlauf nicht so gut gelaufen. Dazu kam die Verletzung von Freund und Trainingspartner Clemens Millauer, der im Training einen Knöchelbruch erlitten hatte.

Für das Finale am Dienstag kündigte Gasser "mehr Risiko" an. Unter anderem hoffe sie, aus dem 900 einen 1200 machen zu können. Das habe sie im Training bisher nicht zeigen können, weil die Geschwindigkeit gefehlt habe. "Die Geschwindigkeit war heute super. Ich hoffe, dass die Bedingungen so bleiben."

Bei den Männern nahm Max Parrot Kurs auf sein zweites Gold bei diesen Spielen. Der im Slopestyle erfolgreiche Kanadier präsentierte sich in der Qualifikation als Bester vor dem Japaner Takeru Otsuka und Redmond Gerard aus den USA. Der fünftplatzierte Chinese Su Yiming schrieb mit 92,50 bei seinem ersten Versuch den besten Score des Tages an. Titelverteidiger Sebastien Toutant aus Kanada verpasste nach einem bösen Sturz bei seinem letzten Sprung das Finale.