Anna Gasser: "Ich krieg Gold, und er wird operiert"

"Doppel-Olympiasiegerin hört sich voll arg an. Ich kann das gar nicht aussprechen", sprudelte es ausAnna Gasser, nachdem sie ihren Snowboard-Titel von Pyeongchang 2018 im Big Air in Peking erfolgreich verteidigt hatte. Die 30-Jährige aus Millstatt kann ihr Glück kaum fassen, morgen fliegt sie nach Hause und will diesen magischen Moment mit ihren Liebsten teilen. Allen voran mit der Mama und ihrem Lebensgefährten Clemens Millauer, der nach einem Knöchelbruch gestern unter das Messer musste.

"Ich krieg Gold, und er wird operiert. Man sieht, wie knapp Erfolge und Tiefschläge nebeneinanderliegen", sinnierte Gasser, bei der einem die Superlative auszugehen scheinen. "Ich sehe mich nicht als Legende. Das kann man nicht über sich selbst sagen, sonst ist man keine. Das passt nicht zu mir", zeigte sich die Ausnahmeathletin auch in der Stunde des Triumphes höchst bescheiden. Nicht nur das macht sie so sympathisch, sie redet, wie ihr der Schnabel – man verzeihe diese saloppe Formulierung – gewachsen ist. Und wenn sie was zu erzählen hat, hört sie auch dann nicht auf, wenn nach einem unglaublich anstrengenden Tag die Stimme zu versagen droht.

Der Tag, an dem der Ärger verflog

"Keine Sorge, is' kein Corona. Ich bin jeden Tag getestet", gab Gasser nach ein paar Hustern beim Zoom-Meeting mit den Journalisten Entwarnung. "Herzbube" Millauer aus Molln hatte sie vor seiner OP nach Kräften unterstützt. "Für mich ist es wegen der Verletzung bitter, aber gleichzeitig irrsinnig cool, dass es sich für die Anna ausgezahlt hat. Sie hat ihre beste Leistung gezeigt", sagte der 27-Jährige, der sich mit Gasser sogar während ihres Wettkampfs telefonisch ausgetauscht hatte. "Ich hab mit dem Clemens vor meinem zweiten und vor meinem dritten Sprung telefoniert. Die Medaille gehört eigentlich nicht mir allein, wir haben so viel miteinander trainiert und erlebt. Er war vorher bei allen meinen Erfolgen dabei", berichtete Gasser: "Ich hoffe, wir können jetzt ein bisschen gemeinsam feiern."

Die mentale Weichenstellung für den Triumph erfolgte am vergangenen Sonntag. Es war ein Tag zum Vergessen. Peking versank im Schnee, das Training verlief alles andere als nach Wunsch, Millauer verletzte sich. "Die Nerven haben gewackelt. Die Wende war, dass ich die Situation akzeptiert habe. Ich habe mir gesagt, jetzt ärgerst du dich nicht mehr und springst auch für den Clemens. Auf einmal war ich lockerer", erzählt Gasser.

Die Leichtigkeit des Seins kehrte zurück, den Druck hatten andere, weil ihr niemand die Goldene von Pyeongchang mehr nehmen konnte. Gassers Vorstellung war wie aus dem Bilderbuch. Das Beste kam zum Schluss. Die Kärntnerin packte zum ersten Mal in einem Bewerb den Cab Double Cork 1260 aus. Der verkehrt angefahrene "Jump" mit dreieinhalb Drehungen, davon zwei über Kopf, gelang perfekt. "Der letzte Sprung war die Krönung. Eigentlich war ich in dieser Saison entweder knapp dran oder hab es total verhaut. Irgendwie war das Universum nicht auf meiner Seite gewesen, aber heute ist alles geflossen", sagt Gasser, der die Vorfreude auf die Rückkehr nach Österreich anzumerken ist. "Ich möchte diese Freiheit genießen, ohne Akkreditierung rauszugehen, Freunde zu treffen. Man hat sich wie in einem goldenen Käfig gefühlt, das trifft es ganz gut."

Zukunftspläne hat die goldene Anna noch nicht geschmiedet, aber Aufhören ist aktuell keine Option. "Ich kann mir im Moment ein Leben ohne Snowboarden nicht vorstellen. Ich hab’ Spaß, fühle mich körperlich fit und weiß, dass es nicht fad wird, weil es immer etwas zu verbessern gibt. Das Gute am Freestyle ist, dass man nie perfekt sein kann."