Alles, was Sie über Olympia wissen müssen

Bravo, Matthias Mayer! Bravo, Benjamin Karl! Es war ein erfolgreicher Start in den Tag für Österreichs Wintersportler im fernen Peking: Matthias Mayer holte beim Super-G seine dritte olympische Goldmedaille und nur wenige Stunden später erfüllte sich Snowboarder Benjamin Karl mit 36 Jahren seinen Lebenstraum und gewann im Parallel-Riesentorlauf ebenfalls Gold. Wir gratulieren herzlich!

