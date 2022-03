Aigner komplettiert seinen Medaillensatz

"Das ist unglaublich! Wenn mir jemand vor einer Woche gesagt hätte, dass ich nach drei Bewerben drei Medaillen habe, hätte ich es niemals geglaubt", sagte Ski-Ass Johannes Aigner, nachdem er gestern bei den Paralympics in Peking zu Silber in der Super-Kombination der Sehbehinderten gefahren war. Sieger Giacomo Bertagnolli (Ita), der nach dem Super-G noch auf Platz drei gelegen war, war mit 2,18 Sekunden Vorsprung letztlich außer Reichweite. "Wir haben definitiv Silber gewonnen und nicht Gold verloren", sagte Aigner.

Mit Abfahrts-Gold und Super-G-Bronze verfügt der 16-Jährige nun bereits über einen kompletten Medaillensatz – mit Slalom und Riesentorlauf kommen seine Spezialdisziplinen allerdings erst. "Es waren intensive und lange Tage", freuen sich der Niederösterreicher und sein Vorausfahrer Matteo Fleischmann auf den heutigen Tag Pause. "Zuerst müssen wir den Akku aufladen, dann sehen wir weiter. Jede weitere Medaille ist ohnehin nur mehr Draufgabe", so Aigner. Mutter Petra und Vater Christian gratulierten unmittelbar im Zielraum. Mit Zwilling Barbara und der 19-jährigen Veronika gehen auch zwei Schwestern von Johannes bei den Paralympics an den Start. Eine dritte, Elisabeth (23), ist als Vorausfahrerin ebenfalls in Peking mit dabei.

In der Stehendklasse fuhr Thomas Grochar gestern auf Platz sechs, Nico Pajantschitsch wurde Neunter. "Es ist extrem bitter, weil mehr möglich gewesen wäre", sagte Grochar, dem 1,15 Sekunden auf die Medaillenränge fehlten. Carina Edlinger gab im 15-Kilometer-Langlauf aufgrund körperlicher Probleme auf.

Chinas Leistungsexplosion

Österreich hielt nach dem dritten Wettkampftag bei einmal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze. Das Tableau führte haushoch China an, das gestern bereits das siebente Gold bejubelte. Die Leistungsexplosion ist markant, hatte das Reich der Mitte bei bisher zwölf Para-Winterspielen einen einzigen Sieg (Curling 2018) gefeiert. Seit der Vergabe der Spiele 2015 soll das Land massiv in diesen Sektor investiert haben.