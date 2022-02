45 Corona-Fälle am Eröffnungstag der Winterspiele

Wie die Organisatoren am Samstag mitteilten, wurden am Freitag 25 Fälle unter Athleten und Teammitgliedern sowie 20 unter anderen Teilnehmern festgestellt. Allein bei der Ankunft am Flughafen fielen 26 Tests positiv aus, darunter 20 von Sportlern und Mitgliedern der Teams.

In der Olympia-Blase wurden bei den täglichen Tests weitere 19 Infizierte festgestellt, die zuvor angereist waren. Darunter waren fünf Mitglieder von Mannschaften. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle ist seit dem 23. Jänner auf insgesamt 353 gestiegen. Den Angaben zufolge sind seither bis Freitag 12.250 Personen zu den Spielen über den Pekinger Flughafen angereist.

"Wir sind sicher, dass die Situation unter Kontrolle ist", sagte Huang Chun, der für die Pandemie-Maßnahmen verantwortliche Vizedirektor des chinesischen Organisationskomitees, am Samstag. "Die Zahlen sind im Rahmen unserer Erwartungen. Wir rechnen damit, dass die Zahlen sinken." Bisher sei es durch die Infizierten nicht zu einer Weiterverbreitung des Virus gekommen, versicherte Huang.