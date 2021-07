Auf einmal war alles zu viel. In einem denkwürdigen Olympia-Finale hat Simone Biles die "Last der Welt" abgeworfen – und am Tag danach sogar ihren Start im Einzel-Mehrkampf abgesagt. Aus Selbstschutz zog sich die vierfache Olympiasiegerin von Rio de Janeiro 2016 am Dienstagabend in Tokio aus dem Mannschaftsfinale zurück und überließ ihren drei Teamkolleginnen Sunisa Lee, Jordan Chiles und Grace McCallum die Bühne. Für ihren mutigen Schritt bekam sie Zuspruch von allen Seiten.